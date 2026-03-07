Назначена е охрана на българския европрокурор Теодора Георгиева след постъпил сигнал за заплахи срещу нея. Това съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев след церемонията по повод Международния ден в памет на загиналите служители на реда пред паметника на загиналите полицейски служители в София.

Дечев обясни, че сигналът е постъпил чрез служебния министър на правосъдието, който е бил информиран лично от Георгиева. По думите му, сигналът е изпратен в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, където е разпределен за проверка. След извършен анализ е преценено, че предвид особеностите на случая е необходимо да бъде осигурена охрана.

Министърът посочи, че решението е свързано и с обстоятелства от миналата година, когато след публични изявления на прокурор Георгиева за проблеми във взаимодействието с определени държавни институции е възникнал пожар в къщата на майка ѝ, при който тя е загинала. Георгиева е заявила, че се чувства заплашена от „важни фактори в държавата“, поради което компетентните органи са преценили, че трябва да ѝ бъде осигурена защита.

Дечев уточни, че първоначално е потърсено съдействие от Бюрото по защита към Министерството на правосъдието, което по закон отговаря за охраната на застрашени магистрати, но впоследствие е преценено, че няма пречка и Министерството на вътрешните работи да осигури такава защита.

Служебният вътрешен министър коментира и кадровите промени в системата на МВР, като заяви, че те нямат връзка с разследванията по случая „Петрохан – Околчица“. Той подчерта, че освободените ръководители не са част от разследващите екипи и не са извършвали процесуално-следствени действия по тези случаи.

Дечев каза, че нито един от служителите, които работят по оперативната работа и разследването, не е отстранен, преместен или подложен на дисциплинарни мерки. Според него твърденията, че се прави опит за въздействие върху разследванията, са „измислици“, които лесно могат да бъдат проверени.

Министърът обясни, че кадровите промени са свързани с правото на новото ръководство на МВР да работи с екип, на който има доверие. Той изтъкна, че пред министерството стои ключовата задача да гарантира провеждането на честни и законосъобразни избори. А доверието към част от досегашните ръководители е било разклатено след констатирани нарушения при предишни избори, включително при проверките на Конституционния съд на парламентарния вот през октомври 2024 година.