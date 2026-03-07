Татяна Дончева ще води листата на „БСП–Обединена левица“ в Пловдив

Татяна Дончева ще бъде водач на листата на коалиция „БСП–Обединена левица“ в 16-и Многомандатен избирателен район в Пловдив-град за предстоящите парламентарни избори на 19 април. Това реши Националният съвет на Българската социалистическа партия, който на свое заседание утвърди останалите водачи на листи с кандидати за народни представители.

Дончева е юрист по образование, завършила право в Софийския университет. Работила е като прокурор в Габрово и в Софийската градска прокуратура. Тя е била народен представител в 38-ото, 39-ото, 40-ото, 41-вото, 45-ото и 46-ото Народно събрание и е председател на партия „Движение 21“.

Националният съвет на БСП утвърди и други водачи на листи за изборите. Лидерът на социалистите Крум Зарков ще води листите на коалицията в 24-ти МИР в София и във 2-ри МИР в Бургас. Зарков е магистър по международно право и право на международните организации от Университет Париж 1 „Пантеон – Сорбона“ и има диплома от Института по политически науки в Париж. В професионалния си път е бил изследовател в Центъра за изследвания по международно публично право към „Пантеон – Сорбона“, инспектор-юрист в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, както и министър на правосъдието в периода август 2022 година – юни 2023 година. По-късно е бил секретар по правните въпроси на президента и университетски преподавател.

Водач на листата на коалицията в 3-ти МИР във Варна ще бъде д-р Десислав Тасков. Той е лекар-уролог и работи в Онкологичната болница във Варна. Бил е народен представител в 44-то и 51-вото Народно събрание.

Пълният списък с имената и биографиите на водачите на листите и кандидатите за народни представители на коалиция „БСП–Обединена левица“ за изборите на 19 април е публикуван на сайта на партията.