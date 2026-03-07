РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Емирейтс“ възобновява полетите от и до Дубай след кратко прекъсване

Авиокомпанията „Емирейтс“ съобщи, че възобновява полетите от и до Дубай след кратко прекъсване по-рано тази сутрин, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА. По-рано националният авиопревозвач на Обединените арабски емирства обяви в социалната мрежа Екс, че спира всички полети от и до Дубай до второ нареждане.

В момента „Емирейтс“, която е най-голямата авиокомпания в Близкия изток, изпълнява ограничен брой полети от Дубай и Абу Даби по сигурни въздушни коридори.

Временното прекъсване на полетите беше предизвикано от спиране на работата на международното летище в Дубай заради операция по отразяване на иранска въздушна атака.

От летището съобщиха в Екс, че работата му постепенно се възстановява и операциите се подновяват частично.

