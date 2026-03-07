РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Иран ще спре ударите по съседни страни, ако от тяхна територия няма атаки срещу него, каза президентът Пезешкиан

Израел е ранил иранския президент при ракетен удар, Иран ще спре ударите по съседни страни, ако от тяхна територия няма атаки срещу него, каза президентът Пезешкиан

Временният управляващ съвет на Иран е решил да преустанови ударите по съседните близкоизточни държави, ако от тяхна територия не се извършват атаки срещу Ислямската република. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан в обръщение по държавната телевизия, цитиран от агенциите.

„Временният съвет реши вчера, че повече няма да има нападения срещу съседите и изстрелвания на ракети, ако от тяхна територия не се извършват атаки срещу Иран“, посочи Пезешкиан.

Въпреки това, по данни на агенциите, Иран е продължил и днес да извършва атаки в региона в отговор на американско-израелските удари.

От изявлението на Пезешкиан следва, че срещу иранска територия не бива да се предприемат удари от американските военни бази в Близкия изток. Подобни обекти има в няколко държави, включително в Обединените арабски емирства, Катар и Кувейт, което означава, че условието на практика се отнася и до Съединените щати.

