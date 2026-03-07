РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Парламентът ще заседава извънредно заради кризата в Близкия изток

Парламентът ще заседава извънредно заради кризата в Близкия изток

Депутатите ще проведат извънредно заседание във вторник от 13:00 часа заради кризата в Близкия изток. Заседанието се свиква от председателя на Народното събрание Рая Назарян по искане на парламентарната група на ДПС.

Основната тема ще бъде ситуацията с доставките и цените на горивата във връзка с напрежението около Ормузкия проток.

В рамките на заседанието народните представители ще изслушат служебния министър на финансите Георги Клисурски, директора на Агенция „Митници“ Георги Димов, председателя на Държавния резерв Асен Асенов и особения управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов.

Целта на изслушването е да бъде представена информация за готовността на държавата да осигури необходимите количества горива за нуждите на домакинствата и индустрията.

