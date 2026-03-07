Кораби в Персийския залив се обявяват за китайски, за да избегнат атаки

Група кораби, хванати в капан в Персийския залив под вражески огън, използват изпитан трик, за да избегнат атака: използват транспондерите, за да се декларират като китайски. Поне 10 плавателни съда през последната седмица са променили сигнала си за дестинация на „Китайски собственик“, „Целият екипаж е китайски“ или „Китайски екипаж на борда“, по данни на MarineTraffic, която показва местоположението на корабите и яхтите по света в реално време.

Около 1000 кораба в момента са затворени в Персийския залив и непосредствената му околност, с кумулативна стойност в размер на около 25 милиарда долара, според Lloyd’s Market Association.

Иран продължава да обстрелва плавателни съдове, които не само се опитват да преминат през тесния Ормузки проток в устието на залива, но дори и на север до Кувейт, където празен танкер за гориво беше ударен от дрон в средата на седмицата.

В друга тактика за избягване на нападение, някои кораби манипулират GPS сигналите си, за да насочват погрешно оръжията. Те се показват на платформи за данни за корабоплаване като струпани един върху друг, отбелязва компанията за проследяване на барелите черно злато, по-специално на танкерите от сенчестия флот, TankerTrackers.com.

Плавателните съдове, които променят сигналите на транспондерите си, варират по вид – от контейнеровози до петролни танкери. Някои са натоварени, а други са празни. Повечето остават в Персийския залив. Но един от тях – Iron Maiden, е успял да направи бърз пробив през Ормузкия проток на 4 март, като за кратко е променил сигнала си на „Китайски собственик“, докато не е стигнал във водите край Оман.

По-малък брой кораби са избрали различна идентичност. Миналата събота – през първия ден от конфликта с Иран, танкерът за гориво Bogazici е прекосил пролива, представяйки се като “Muslim Vsl Turkish”, преди да се върне към първоначалното си име, след като получил разрешение.

Капитаните на плавателните съдове са отговорни за сигналите на проследяващите устройства, които се използват предимно за комуникация и предотвратяване на сблъсъци. Но полето за дестинация може да бъде променено лесно.

„Те могат да променят всичко, могат да поставите там каквото искате“, твърди Матю Райт – анализатор в платформата за данни за корабоплаване Kpler. „Има елемент на уловка, тъй като екипажите се опитват да маскират връзките си с определени пристанища, дестинации или националности.“ Райт обяснява, че практиката се е появила за първи път в Червено море през 2023 г., когато йеменските бунтовници хути започнаха да атакуват търговски кораби.

Макар че не е ясно дали иранските сили или техните представители се отнасят по различен начин към корабите, ако те твърдят, че са свързани с Китай, екипажите изглеждат готови да опитат всичко, което би могло да намали риска да станат обект на нападения.

Транзитът през Ормузкия проток остава почти в застой за шести ден, като свързани с Иран танкери са единствените големи плавателни съдове, които са го прекосили през последните 24 часа. През наблюдавания период един такъв супертанкер е напуснал Персийския залив, по данни за проследяване на кораби, събрани от агенция „Блумбърг“ в HORMUZ TRACKER. В обратната посока е влязъл друг, превозващ втечнен петролен газ. И двата кораба са санкционирани от Съединените щати.

Невъзможността за придвижване на петролни танкери към и от Залива запълва резервоарите за съхранение, а някои рафинерии вече са намалили капацитета си. Ирак бе принуден да ореже производството, а Кувейт е последвал примера му, докато Саудитска Арабия пренасочва износа към терминали в Червено море. До 6 март в Персийския залив е имало само девет празни супертанкера, показват данните от проследяването.

Широко разпространените смущения в сигнала и деактивираните транспондери затрудняват проследяването на корабите в реално време чрез автоматичната система за идентификация (AIS) около Ормузкия проток. Тази празнина в отчитането възпрепятства последователния ежедневен надзор, тъй като местоположението на плавателните съдове често остава неизвестно, докато не се появят отново на сателитните карти дни по-късно. Тъй като корабите могат да се движат без такава сигнализация докато не се отдалечат достатъчно от пролива, се събират AIS за местоположение в голяма зона, обхващаща Оманския залив, Арабско море и Червено море, за да се открият онези, които може да са напуснали или да са влезли в Персийския залив.

Някои транзити може да не са били засечени, ако транспондерите на корабите не са били включени отново. Свързани с Иран петролни танкери често напускат Залива без да излъчват AIS сигнали, докато не достигнат Малакския проток около 10 дни след преминаване покрай Фуджейра. Други пък може да възприемат подобна тактика и да не се показват на екраните за проследяване в продължение на много дни.