Израел започва поетапно отваряне на въздушното пространство за изходящи търговски полети

От 8 март започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за изходящи търговски полети при определени условия, съобщиха от Министерството на външните работи.

На първо време полети от летище „Бен Гурион“ в Тел Авив до различни дестинации ще изпълняват само израелски авиокомпании. Местните власти препоръчват използването на El Al, Israir и Arkia, като информация за възможностите за пътуване може да бъде намерена на интернет страниците на самите превозвачи.

На този етап израелските власти въвеждат ограничение за максимум 100 пътници на полет.

Въведено е и специално изискване към израелските граждани, които напускат страната, да подписват декларация, че няма да се връщат в Израел за период от поне 30 дни от датата на заминаване.

От МВнР съобщават още, че предлаганата от Министерството на туризма на Израел възможност за извозване на краткосрочно пребиваващи чужди граждани до границата с Египет остава налична към момента за 9 март. Желаещите да се възползват трябва предварително да се регистрират чрез специален онлайн формуляр.

Възможността за напускане на Израел по суша през Йордания и Египет със самостоятелно организиран транспорт също остава в сила.

През последните дни българското посолство в Тел Авив е оказало съдействие на български граждани, които са напуснали страната по сухопътни маршрути. Дипломатическата мисия остава на разположение за помощ при необходимост.

Контакт с посолството може да бъде осъществен на спешните телефони +972 54 595 4379 и +972 54 764 0089, както и на електронната поща [email protected].