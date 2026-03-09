Министърът на финансите започва разговори с парламентарните групи за удължителния бюджет

Тази седмица министърът на финансите Георги Клисурски ще проведе разговори с парламентарно представените партии за приемане на предложеното от правителството ново удължаване на действието на миналогодишния държавен бюджет. Настоящият закон е в сила до края на март.

Председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Делян Добрев съобщи, че законопроектът на служебното правителство заедно със Закона за корпоративното подоходно облагане предстои да бъдат внесени в четвъртък за първо четене в комисията, а в петък – в пленарната зала на парламента.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че от парламентарната им група ще подкрепят проектозакона за удължителния бюджет без промени в правителствения проект, така че служебното правителство да нямат абсолютно никакво оправдание за това, че „ГЕРБ им пречи“.

Председателят на „Продължаване на промяната“ Асен Василев също увери в интервю за БНР, че второто удължаване на бюджетния закон ще бъде прието от парламента преди началото на предизборната кампания.

„Става въпрос буквално за четири абзаца, няма нищо спорно„, уточни Василев, като добави, че не смята, че ГЕРБ искат в средата на предизборната кампания да спрат ключови плащания.

От партия „Възраждане“ обявиха, че са против удължителния закон. Заместник-председателят Цончо Ганев обясни, че няма да го подкрепят, защото залага нови 10 милиарда евро заем.

Според анализатори критичен момент в предложения удължителен бюджет е новият чл. 3а, който регламентира възможностите за поемане на дълг до приемането на редовен бюджет за 2026 година.

По-конкретно текстът предвижда правомощия за Министерския съвет да извършва дългови операции на международните пазари и да променя средносрочната програма за емитиране на дълг.

Критиките към предложението са, че липсата на конкретни лимити в този член, извън общите препратки към Закона за публичните финанси, създава риск от прекомерно задлъжняване за финансиране на текущо потребление, а не на инвестиционни нужди или рефинансиране на стари задължения.