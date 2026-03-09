Андрес Ритер сменя Кьовеши като шеф на европрокуратурата

Отстраненият европрокурор Теодора Георгиева накисна прокурорски шефове за корупция

Новият европейски главен прокурор ще е Андрес Ритер, който ще поеме поста от 1 ноември 2026 г., реши Съветът на Европейския съюз. Той е постигнал съгласие за назначаването на Ритер за ръководител на Европейската прокуратура, тъй като мандатът на настоящия европейски обвинител №1 Лаура Кодруца Кьовеши изтича на 30 октомври 2026 г., се казва в информация на Съвета на ЕС от днес.

Ритер постъпва в германската прокуратура през 1995 г. и оглавява различни прокуратури. От 2020 г. насам заема длъжността европейски заместник главен прокурор. Първият европейски главен прокурор Лаура Кодруца Кьовеши беше назначена през 2019 г.

До края на 2025 г. Европейската прокуратура е провела 3602 активни разследвания с обща прогнозна стойност на щетите за бюджета на ЕС и националните бюджети в размер на над 67,2 милиарда евро.

Както е известно, европейският главен прокурор оглавява Европейската прокуратура, организира нейната работа и я представлява в контактите ѝ с институциите на ЕС, държавите членки и трети държави.

Той се назначава с мандат от седем години,

който не подлежи на подновяване. Назначаването трябва да бъде потвърдено и от Европейския парламент.

Европейските прокурори, заедно с европейския главен прокурор, сформират колегията на Европейската прокуратура. Те упражняват надзор върху разследванията и наказателните преследвания. Съветът назначава европейски прокурор от всяка от 24-те участващи държави членки. Понастоящем в Европейската прокуратура участват 24 държави членки: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Италия, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия, Швеция и Чешката република.

Както е известно, българският представител в европрокуратурата Теодора Георгиева се оказа в центъра на мащабен скандал и разследване от структурата на Кьовеши. Това доведе до временното й отстраняване от длъжността й.

Георгиева разпали още повече скандала около личността си, след като през уикенда замеси софийския градски прокурор Емилия Русинова и настоящият и.ф. обвинител №1 Борислав Сарафов в нерегламентирани отношения със скандално известния лобист в съдебната власт Петьо Петров -Пепи Еврото.

Георгиева фигурира в записи, правени в ресторант „Осемте джуджета“

в столицата, сочен като офис на Пепи Еврото.

През уикенда тя коментира записите и ролята на Русинова и Пепи Еврото в тях. В ефира на НТВ Георгиева заяви, че към момента съществува институционален проблем пред българската прокуратура, който трябва да бъде решен по един или друг начин. „Той е свързан с конкретни назначения по висши позиции в прокуратурата. Във връзка с конкретиката, която имам като факти и обстоятелства, с които разполагам, вече съм се обърнала към министъра на правосъдието с искане за съдействие. Искам да уточня и нещо много важно, а именно защо говоря именно сега. Защото едва сега ми станаха известни определени обстоятелства, свързани с престъпления по служба. Подала съм сигнал за това. Дали те ще бъдат установени е въпрос на доказване, но те според мен са извършени. Подчертавам, че спазвам презумпцията за невиновност. Сигналът ми е за възможни престъпления, извършени от изпълняващия функциите главен прокурор господин Борислав Сарафов„, заяви временно отстраненият български прокурор Теодора Георгиева.

По повод изтеклите записи от

нейна среща през 2020 г. с Пепи Еврото

в „Осемте джуджета“, Георгиева призна, че е участвала няколко пъти в подобни разговори. „Аз съм на записа, да. Срещата се проведе, след като беше приключила цялата процедура по изслушването пред няколко комисии. Преди това градският прокурор на София, е отправял искания към мен да си оттегля документите, защото можело да си харесам нещо друго. Аз отказах. След като се случиха тези събития, честно казано проявих любопитство. Тя – говоря за градския прокурор на София госпожа Емилия Русинова, ми каза, че има познати, които знаят какво се случва по тази процедура. Тоест целта на срещата е била да бъда въвлечена в ситуация, при която да бъде направен този запис, и впоследствие, ако не се съобразявам с указания, което никога не съм правила – той да бъде използван”, заяви Георгиева.

Тя уточни, че не познавала Петьо Петров преди срещата. „Очевидно двамата с Емилия Русинова са близки приятели. С нея отидох на срещата. Но на записа тя не се вижда, защото видеото е изрязано. Това, че нея я няма в кадъра ми казва, че този запис може да е изпратен от главния прокурор, защото Русинова е висш служител в прокуратурата“, изтъкна Георгиева и допълни, че е ходила в ресторант „Осемте джуджета“ два или три пъти.