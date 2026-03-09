Конкурсът „Сайт на годината“ 2026 е с нов акцент върху достъпността в интернет

Достъпността в интернет става нов фокус на деветото издание на „Сайт на годината“. Темата придобива все по-голямо значение както във връзка с европейското законодателство, което поставя изисквания за по-достъпни онлайн услуги, така и в полза на хората и потребителите на дигитални платформи, отбелязват организаторите.

Затова конкурсът въвежда критерий за достъпност на уеб проектите, а оценяването вече ще обхваща пет основни направления – дизайн, програмиране, маркетинг, правно съответствие и достъпност, отразявайки новите условия към съвременните дигитални решения.

Регистрацията за участие в конкурса „Сайт на годината“ започна днес, 9 март,

и ще даде началото на надпреварата за най-добрите български уебсайтове, мобилни приложения и дигитални проекти. Той събира разработчици, дизайнери, дигитални агенции и създатели на онлайн съдържание от цялата страна и всяка година отличава проекти, които задават нови стандарти и тенденции в развитието на уеб средата.

Българската дигитална индустрия продължава да се развива с бързи темпове,

а технологиите се променят все по-динамично – от нови инструменти за разработка и автоматизация до навлизането на изкуствения интелект в създаването на дигитални продукти. Това поставя нови изисквания пред уеб разработчиците, дизайнерите и специалистите по дигитален маркетинг, които трябва постоянно да усвояват нови знания и да се адаптират към променящата се технологична среда. В този контекст конкурсът представя проекти, които отразяват развитието на уеб технологиите и добрите практики в дигиталната среда.

„Изкуственият интелект вече променя начина, по който се създават дигитални продукти –

от разработката и дизайна до съдържанието и маркетинга. Това създава нова среда за експерименти и иновации, в която се появяват все повече смели и креативни решения. Именно такива проекти виждаме всяка година в „Сайт на годината“, където се срещат различни идеи, технологии и подходи“, коментира Жюстин Томс, основател на конкурса.

Проектите в конкурса ще бъдат оценявани от жури от експерти в областта на уеб технологиите, маркетинга и дизайна. През тази година съставът на журито е изцяло обновен и включва нови специалисти в сферата на уеб, дигитален маркетинг и дизайн. Нови членове ще има и младежкото жури, което също участва в процеса на оценяване, а освен експертната оценка ще има и онлайн гласуване на публиката.

Конкурсът включва 15 категории,

сред които „Корпоративен сайт“, „Фирмен сайт“, „Голям електронен магазин“, „Малък електронен магазин“, „Продуктов сайт“, „Институционален сайт“, „Медиен сайт“, „Сайт на събитие“, „Онлайн услуги“, „Личен блог“ и „НПО и каузи“. Част от Сайт на годината остават и категориите с безплатно участие – „Онлайн игра“, „Подкаст“, „Мобилно приложение“ и „Създатели на съдържание“.

Надпреварата запазва и своите специални отличия.

Наградата „Агенция на годината“ се присъжда на екипа с най-много наградени проекти, а „Women in Tech and Leadership“ отличава жени с принос към развитието на технологичния сектор. Отличието „Добрата дума“ се връчва на дигитални проекти с позитивен обществен принос. Ще бъде връчена и традиционната награда за заслуги в развитието на българската уеб среда.

Кандидатстването ще се проведе на няколко етапа. Регистрацията е отворена от 9 март до 9 април, след което следва периодът за ранна регистрация от 10 април до 31 август, а основната – от 1 до 30 септември. Победителите ще бъдат обявени на церемония на 3 ноември.

Конкурсът остава отворен за всички уеб проекти, създадени в България, независимо от езика им. Както и в предишните години, журито насърчава използването на българската кирилица в онлайн средата.