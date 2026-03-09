Макрон лети за Пафос, за да затвърди подкрепата на Франция за Кипър

Президентът на Франция Еманюел Макрон днес ще посети Кипър, дни след като Париж изпрати военен кораб край острова заради иранска атака с дрон по британска военна база на южното му крайбрежие.

Той ще се срещне в град Пафос с премиера на Гърция Кириакос Мицотакис и президента на Кипър Никос Христодулидис. Очаква се тримата да направят съвместно символично изявление в подкрепа на Кипър и европейската сигурност.

Разговорите ще се проведат в основната кипърска военновъздушна база в югозападната част на острова, където са разположени четири изтребителя F-16 Fighting Falcon на гръцките военновъздушни сили, съобщава АП.

От Елисейския дворец заявиха, че целта на срещата е „заедно с европейските партньори да се укрепи сигурността около Кипър и в източното Средиземноморие“.

Въпреки засиленото военно присъствие тримата лидери подчертават, че не желаят разширяване на конфликта. Президентът Христодулидис неколкократно повтори, че Кипър няма да участва в каквито и да било военни операции.

Четете още: Франция ще разположи в Кипър противоракетни и противодронови системи