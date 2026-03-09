Катар отлага проекта за разширяване на производството на LNG за 2027-а

Държавната петролна компания на Катар QatarEnergy отлага началото на голям проект за разширяване на производството на втечнен природен газ (LNG) поне до 2027 г. след като атака с ирански дрон през миналата седмица предизвика безпрецедентното затваряне на завода ѝ в Рас Лафан. Първият износ на гориво от съоръжението North Field East ще се окъществи най-рано в началото на следващата година, ако се приеме, че прекъсването на Рас Лафан продължи месец или по-малко, твърдят запознати със състоянието на мощностите лица. Те допълват, че по-дълга производствена пауза в случай на ескалация на войната в Персийския залив, би забавила още повече старта на доставките.

Проектът на Катар е част от рекордна вълна от нови мощности за производство на LNG, които ще залеят пазара до края на десетилетието. Задържането на съоръжението North Field East, което има общ производствен капацитет от 32 милиона тона годишно, обаче би отложило и появата на свръхпредлагане на втечненото синьо гориво.

Катар вече отложи в началото на февруари влизането на обекта в експлоатация до края на тази година. Причината за това забавяне не стана ясна, въпреки че големите разработки често се отлагат с наближаването на старта им, за да се осигури време за разрешаване на инженерни проблеми.

Министърът на енергетиката на Катар Саад Шерида Ал-Кааби заяви в интервю миналата седмица, че проектът може да бъде забавен, но не даде времева рамка. Той е на прага на най-голямата криза в кариерата си, след като помогна на малката държава от Персийския залив, която доставя една пета от втечнения природен газ в света, да спечели репутация за безупречна надеждност. В регион, белязан от вълнения, Катар се утвърди като убежище, продължавайки да произвежда и доставя синьо гориво при всяка криза благодарение на големите, най-съвременни производствени съоръжения и огромен флот от танкери. Поне досега.

На 4 март ескалиращата регионална криза принуди Ал-Кааби да се откаже от обещанията си след като иранска атака с дрон извади от строя водещия газов комплекс на страната за първи път от близо три десетилетия на работа.

„Затварянето на Катар е безпрецедентно по мащаб и обхват“, коментира Ира Джоузеф – старши научен сътрудник в Центъра за глобална енергийна политика в Колумбийския университет. „В краткосрочен план това ще принуди всеки, който се нуждае от втечнен природен газ, да наддава за американски внос. В дългосрочен план това променя начина, по който купувачите гледат на катарците по отношение на сигурността на доставките.“