Денят по диагонал – 9 март 2026 г.

Не са притеснителни гласовете, които ще отидат за Пеевски, Борисов и Радев, притеснителни са съмненията в демократичния политически модел. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова.

Нивото на изразяване на българските политици става все по-ниско и по-вулгарно. Обидите съвсем не са инцидентни изблици, а устойчив стил на комуникация, на който могат да завидят и кварталните пияници. Това отбелязват в анализ доц. д-р Владислав Миланов и негови студенти българисти от Софийския университет, които изучават речта на българските политици.

Цените на суровия петрол продължават да се катерят стремително нагоре и в азиатската търговия на 9 март фючърсните контракти на сорт „Брент“ за доставка през май скочиха с 24% – до 116.71 долара за барел, а на американския WTI за доставка през апрел ръстът беше с 28% – до 116.45 долара за барел. Критичната обстановка наложи спешни ответни мерки, като първата от тях е извънредно заседание на финансовите министри на Г-7 за координирано освобождаване на барели от стратегическите перторли резерви.

Социологическо проучване на „Галъп интернешънъл болкан“ показва, че около 51% ще бъде избирателната активност на предсрочния парламентарен вот на 19 април. Очакванията са да има нова парламентарна конфигурация – 5 формации, но без еднолично партийно мнозинство. Сред решилите за кого ще гласуват формацията на Румен Радев “Прогресивна България” получава най-високата подкрепа – 29.8 %, която обаче няма да е достатъчна за самостоятелно парламентарно мнозинство. Според агенцията предстои и сериозно преразпределение на гласоподаватели.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че решението кога да бъде прекратен военният конфликт с Иран ще бъде взето съвместно с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху. Той обаче даде да се разбере, че крайната дума ще е негова. Тръмп каза, че без него и Нетаняху Иран е щял да унищожи Израел, и отново изрази недоволството си, че израелският президент Ицхак Херцог не е помилвал премиера на страната по делото за корупция.

Доверието на инвеститорите в икономиката на еврозоната потъна поради войната в Иран, помрачавайки подобряващите се перспективи на блока. Индексът Sentix, измерващ инвеститорските нагласи, е спаднал, но все пак е над прогнозата на анализаторите, анкетирани от агенция „Ройтерс“. Определяйки го като „първият индикатор за икономическата ситуация след избухването на войната с Иран“, Sentix отбелязва, че спадът следва три последователни месечни повишения. Анализът показва охлаждане на нагласите както в икономическата перспектива, така и в текущата ситуация.