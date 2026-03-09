Служебното правителството тегли нов заем от 150 млн. евро

За днес (9 март) е насрочен аукцион, на който Министерството на финансите ще предложи за продажба държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност пет години в размер на 150 млн. евро, става ясно от информация на сайта на БНБ.

Облигациите са от емисия BG 20 301 26 119/28.01.2026 г. с годишен лихвен процент в размер на 2.75 процента.

Това ще бъде пети аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар през 2026 година.

През януари бяха проведени два аукциона за продажба на двугодишни и петгодишни ДЦК в размер от по 150 млн. евро.

На аукцион, проведен на 9 февруари, бяха пласирани успешно десетгодишни ДЦК за 150 млн. евро.

На 23 февруари беше първият проведен аукцион от служебното правителство за продажба на двугодишни ДЦК за 150 млн.евро.

Досега при четири аукциона в условията на удължителен закон са набрани 600 млн. евро дълг на вътрешния пазар, защото няма редовно приет бюджет за годината.