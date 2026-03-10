Индия вече е купила 30 милиона барела руски петрол

Рафинериите в Индия са купили „на пожар“ около 30 милиона барела руски суров петрол, откакто Съединените щати дадоха зелена светлина за сделките, за да помогнат на страната да се справи с недостига на доставки от Близкия изток, твърдят запознати с въпроса лица. Индия намалява покупките на руско челно злато от миналата година в отговор на натиска от Вашингтон и запълва дупката с резервни барели от Саудитска Арабия и Ирак. Доставките на тези барели обаче секнаха в резултат на разширяващия се конфликт в Близкия изток.

Ормузкият проток, който свързва основните производители в региона с останалата част от света, е ефективно затворен, откакто започнаха ударите на Съединените щати и Израел срещу Иран. И Белият дом разреши в края на миналата седмица на Ню Делхи да възобнови руските доставки, след което рафинериите в южноазиатската държава, включително Indian Oil Corp. и Reliance Industries, са придобили незабавно всички непродадени товари руски суров петрол на спот пазара, посочват добре информираните източници.

Петролът е бил натоварен на танкери, но не е бил „спазарен“, и голяма част от него вече е бил в азиатски води. Руското черно злато, включващо широк спектър от сортове, включително Urals, ESPO и Varandey, е бил предлаган с премии между 2 и 8 долара за барел спрямо базовия „Брент“, съобщават пожелалите анонимност лица. Преди войната в Близкия изток руският петрол се търгуваше с отстъпки спрямо същия сорт.

Американското решение за отмяна на санкциите за руското черно злато се отнася за транзакции, свързани с петрол и петролни продукти, натоварени на кораби преди 5 март, стига да са доставени в Индия и закупени от индийска фирма. Оттогава танкери, които са се отдалечавали от сушата, между които „Майло“ и „Сара“, са променили курса си, след като първоначално са посочили Сингапур като своя дестинация.

Индия, която традиционно не е приемала много руски барели, увеличи покупките след нахлуването в Украйна в началото на 2022 г., навличайки си гнева на администрацията на Тръмп, засилваща натиска върху Кремъл. Самият руски петрол не е санкциониран, но Вашингтон включи в черен списък двата най-големи производители в страната.

Покупките на Ню Делхи са достигнали пик от над 2 милиона барела на ден в средата на 2024 г., но впоследствие са паднали до средно 1.06 милиона барела на ден през февруари, според фирмата за анализ на данни Kpler.