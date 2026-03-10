РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Арест и обвинение за подкупен варненски общинар

Окръжна прокуратура-Варна привлече към наказателна отговорност служител на Район Приморски при Община Варна, заемащ ръководна позиция, за поискан и приет от него подкуп. На посочените в съобщението на прокуратурата инициали Б. Т. отговаря шефът на дирекция „Обществен ред и контрол“ в районната администрация. Рушветът бил условието за даване на разрешение за поставяне на преместваем обект в района. Заявителят на услугата решил обаче да не влиза в корупционната схема, а да се обади в полицията.

В хода на разследването по случая станало ясно, че след подаване на документи за разрешение за поставяне на преместваем обект, заинтересуваното лице получило ясни знаци, че трябва да предостави сумата от 1500 евро, ако иска преписката му да бъде придвижена в благоприятна за него посока. След като подава сигнал за случващото се, парите са подготвени и предадени в началото на месец март, когато е реализирано и задържането на корумпирания служител.

