Министърът на отбраната на САЩ оповести, че днес ще бъдат нанесени най-интензивните удари срещу Иран

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви на пресконференция в Пентагона, че днес ще бъдат нанесени най-интензивните удари по Иран от началото на кампанията, предаде Би Би Си.

В същото време той отбеляза, че през последните 24 часа Иран е изстрелял най-малкия брой ракети от началото на войната.

„Иран е сам и губи страшно много“, изтъкна Хегсет и отправи предупреждение към новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, че „би постъпил разумно“, ако се вслуша в посланието на американския президент Доналд Тръмп да не продължава разработването на ядрени оръжия.