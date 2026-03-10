Фон дер Лайен определи като „стратегическа грешка“ намаляването на ядрената енергия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви на Втората среща на върха по ядрената енергия в Париж, че свиването на европейския сектор за ядрена енергия е “стратегическа грешка”, предаде “Ройтерс”. Изявлението ѝ идва на фона на енергийната криза, предизивикана от иранския конфликт.

Тя посочи, че през 1990 година Европа е произвела около една трета от електроенергията от ядрена енергия, но тя е спаднала до едва 15%, което оставя ЕС зависим от вноса на петрол и газ.

“Това, че е напълно зависима от скъпия и нестабилен внос на изкопаеми горива, поставя Европа в неизгодно положение спрямо други региони. Това намаляване на дела на ядрената енергия беше наш избор и вярвам, че беше стратегическа грешка Европа да обърне гръб на надежден и достъпен източник на енергия с ниски емисии”, отбеляза Фон дер Лайен.

Председателят на Европейската комисия представи нова стратегия за малки модулни ядрени реактори (SMR), заявявайки, че ЕС има желание те да бъдат в експлоатация до началото 2030 година. Тя допълни, че ЕС ще създаде “регулаторни пясъчници” (контролирана, безопасна среда, създадена от регулаторните органи, в която компаниите могат да тестват иновативни продукти, услуги или бизнес модели), за да позволи на компаниите да тестват нови технологии. Обещават се гаранции от 200 милиона евро от Системата за търговия с емисии (ETS) в подкрепа на частни инвестиции.

Франция, която е най-големият производител на ядрена енергия в Европа, защитава позицията, че стабилната нисковъглеродна енергия от атомните централи е ключова за подобряване на конкурентоспособността на тежката индустрия.

Френският президент Еманюел Макрон обаче заяви, че единният блок, в който производителите на ядрена енергия все още използват голямо количество руски обогатен уран, трябва да се пренасочи към други надеждни доставчици. Франция е внесла 39% от обогатения си уран от Русия през 2025 година.

Москва доставя около 15% от урана, използван в ЕС, според данни на агенцията за доставки “Евратом” за 2024 година. Това е последната година, за която има налични данни. В същото време Канада е осигурила около 34% от урана, следвана от Казахстан – с 24 процента.