КЗК отчете до 90% надценка в магазините и 45-процентов ръст във вноса на млечни продукти

Комисията за защита на конкуренцията е установила големи надценки в различни търговски вериги, като те достигат до 90%, а при минералната вода до 135 процента, заяви в Пловдив председателят на комисията Росен Карадимов, цитиран от БТА.

Надценките се образуват по две линии – едната е отстъпката, която производителят дава на веригата. А вторият – нормалната търговска надценка, която веригата слага. Предстои формирането им да бъде подложено на детайлно изследване от комисията.

“Нашата убеденост е, че специално в България компонентът на отстъпка, която производителят дава за българско производство, е нелогично голяма и трудно може да бъде защитена”, коментира Карадимов.

В пресконференцията взеха участие млекопроизводители и млекопреработватели от цялата страна.

Заместник-председателят на антимонополната комисия Жельо Бойчев уточни, че вносът на млечни продукти у нас е нараснал с близо 45% за последните 5 години, докато производството на сурово краве мляко е намаляло с 25 процентни пункта.

Данните от първия междинен анализ на сектора за бързооборотни и селскостопански продукти сочат и че млечнодайните крави са намалели с 26%, овцете с 46%, а при козите има спад с 42% за последните пет години. Намалял е и броят на земеделските стопанства – с 66% фермите за крави, отново с 66% – тези за овцете, а при козите спадът е със 70 на сто. Констатирано е увеличение на разходите за производство на мляко с 27 процента.

По време на срещата, извън темата за резултатите от междинния анализ, Росен Карадимов засегна и ръста на цените на горивата. Той обяви, че е предоставил на служебния кабинет препоръки за справяне с казуса. Първото предложение е за активиране на т. нар. Консултативен съвет към министъра на икономиката по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Второто е свързано с ролята на особения представител на държавата в “Лукойл” Румен Спецов.

“Ние казахме, че в тази ситуация “Лукойл” не бива да прави това, което компанията е правила през годините и заради което комисията й е наложила санкции – трябва да не задържа спекулативно на склад горива, когато има повишаване на международните цени, а веднага да ги освобождава”, обясни Карадимов.

По-рано днес, на изслушване в парламента, особеният търговски управител на “Лукойл” в България Румен Спецов съобщи, че до края на март всички нужди за обработка и преработка на нефт в „Лукойл Нефтохим Бургас“ са подсигурени, като вече е изготвен и график за доставките за април.