Протестът на „Правосъдие за всеки“ започна с изчитане позицията на министър Янкулов

Протестът на „Правосъдие за всеки“ пред сградата на Съдебната палата започна с изчитане на позицията на правосъдния министър Андрей Янкулов по повод тази на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов за политическите атаки срещу българската и Европейската прокуратура. В нея министърът на правосъдието обръща внимание, че в писменото изявление, изпратено от българската прокуратура на вниманието на европейския главен прокурор, остава напълно неясно защо Теодора Георгиева, за която у нас обвинението твърди, че още към юни 2025 г. е имало обосновано предположение за извършено корупционно престъпление, и досега не е привлечена в качеството на обвиняем.

Адв. Петромир Кънчев коментира, че подобна позиция на правосъдния министър е важна, имайки предвид, че утре предстои заседание на Прокуроската колегия на Висшия съдебен съвет, която в точка 26 от дневния ред си е заложила обсъждането на ситуацията около и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов – дали той да остане или да бъде освободен от поста, който според Върховния касационен съд заема незаконно.

Адв. Кънчев обърна внимание, че и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов признава в позицията си, че Петьо Еврото се е занимавал с раздаване на пари на хора, които са му били удобни,

„Това повдига въпроса защо и. ф. главен прокурор Сарафов е прекратил делото срещу Петьо Еврото“ – попита адв. Кънчев.

