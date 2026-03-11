Amazon привлича 126 млрд. долара при гигантска облигационна сделка

Американската технологична компания Amazon е привлякла огромен интерес от инвеститори при продажбата на свои облигации в САЩ – поръчките са достигнали около 126 милиарда долара. Това прави сделката една от най-големите корпоративни емисии на дългови книжа досега.

Голямото търсене показва, че инвеститорите все още имат силно доверие в големите технологични компании въпреки несигурността на пазарите заради конфликта в Близкия изток. Емисията на Amazon е малко по-малка от тази на Oracle Corporation, която привлече около 129 милиарда долара миналия месец, но е по-голяма от облигационната продажба на Meta Platforms през октомври миналата година.

Amazon планира да набере средства чрез 11 вида облигации със срок на погасяване от 2 до 50 години. Компанията подготвя и отделна продажба на облигации в Европа.

Сред банките, които организират сделката, са JPMorgan Chase, Goldman Sachs, HSBC и Citigroup.