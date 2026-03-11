Холандски колекционер подписа договор с ИЕФЕМ-БАН за идентифициране на 81 килима

В Зимната градина на Националния етнографски музей бяха представени 5 старинни български килима – важни артефакти от българското културно наследство – част от колекцията на холандския колекционер Якоб ван Бейлен, живеещ от години в България, който е председател на фондация „Български килим“.

Якоб ван Бейлен запозна присъстващите с най-стария известен в света български килим, с проследена история от типа Бакамски-Гарибалда. Той е открит след тригодишно търсене и е бил собственост на поп Михайлов от Арбанаси. Изработен е в края на XVII век в Чипровци.

Другите 4 стари и автентични килими, които бяха представени в Зимната градина на Националния етнографски музей, бяха от XVIII и XIX век, от Пирот, Чипровци, Котел и Делиормана. Те са били в колекции във Флорида, Хонконг, Австрали.

Сред тях е стар молитвен манастир килим от Лудогорието, от ранния период на българското килимарство, за който Бейлен призна, че е закупен в Германия.

Културният форум бе открит от директорката на ИЕФЕМ-БАН доц. д-р Мила Маева. От думите й стана ясно, че подписаният днес договор между Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН и Якоб ван Бейлен, дава възможност за идентифицирането на 81 старинни килима.

Те ще бъдат проучени и официално регистрирани като колекция с културна ценност. Така за първи път най-старите известни български килими ще бъдат изследвани за датиране и произход.

Общо 225 са българските килими от личната колекция на Якоб Бейлен, притежание на фондация „Български килим“. Неговата цел е да се създаде Галерия-музей на българския килим. Преди това от фондацията имат желание да проучат килимите и да изготвят регистър на килимите, собственост на музеи и други колекции в и извън България. Така ще бъде популяризирана килимарската традиция, като в тази посока е и първата предстояща изложба, която ще бъде организирана след месец в Нидерландия.