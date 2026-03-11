Китайската външна търговия изпреварва прогнозите с 21% ръст

Обемът на външната търговия на Китай през януари-февруари 2026 г. достигна 1,09 трилиона долара, което е с 21% повече от същия период на миналата година, според данни на Главната митническа администрация (GAC). Търговският излишък на страната за първите два месеца е рекордните 213,6 милиарда долара, значително по-висок от 169,2 милиарда долара за миналата година и прогнозираните 179,6 милиарда долара.

За уточнение, GACC традиционно комбинира данните за януари-февруари, за да смекчи въздействието на празника Китайска Нова година (уикендите могат да се паднат през януари или февруари – датите се определят от лунния календар).

Значителен принос за излишъка е направен от разширяването на износа:

през януари-февруари доставките са се увеличили с 21,8% до 656,6 милиарда долара. Този растеж се дължи до голяма степен на ниската база от миналата година. Китай продължава да диверсифицира доставките си: износът за страните от АСЕАН се е увеличил с 29,4%, за Европейския съюз – с 27,8%, за Южна Корея – с 27%, и за Япония – с 8,9 на сто.

Доставките за САЩ обаче са намалели с 11 процента.

Разбивката по продукти показва ръст на китайския износ на електроника, слънчеви панели и електрически превозни средства. Доставките на полупроводници също се увеличават – припомняме, че през ноември властите отмениха някои ограничения върху такъв износ. Анализаторите прогнозират, че предвид ескалацията в Близкия изток и увеличените разходи за отбрана както в развиващите се, така и в развитите страни, търсенето на китайски стоки с двойна употреба ще се увеличи в близко бъдеще.

Износът на редкоземни метали е спаднал с 15,9% в стойностно изражение, обусловен от сделка със САЩ. В замяна на по-ниски тарифи китайските власти се съгласиха да не възпрепятстват износа на метали за САЩ. Увеличените обеми на производство, съчетани с премахването на ограниченията за доставки, в крайна сметка доведоха до по-ниски цени.

Вносът на Китай през януари-февруари се е увеличил с 19,8% до 442,9 милиарда долара.

Анализаторите прогнозираха увеличение от 6,3 на сто. За да предотврати прекъсвания на доставките през първите два месеца на 2026 г., страната увеличи покупките си на петрол: те се оценяват на 96,9 милиона тона, което е с 16% повече от миналата година. Подробна статистика за доставчиците на газови турбини ще бъде публикувана по-късно. Понастоящем анализаторите предполагат, че руските доставки са допринесли донякъде за увеличението: вносът от Русия за Китай се е увеличил с 4,1% през двата месеца до 20,75 милиарда долара. Като цяло, търговският оборот между Китай и Русия се е увеличил с 12% през януари-февруари до 39,04 милиарда долара, според оценките на Държавната митническа служба. Китайският износ за Русия, от ниска база, е нараснал с 22,7% до 18,29 милиарда долара.