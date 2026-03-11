Lufthansa ще отмени за два дни полети заради 48-часова стачка на пилотите

Пътниците на германската авиокомпания Lufthansa трябва да се подготвят за масово отменени полети заради предстояща стачка на пилотите в четвъртък и петък (12 и 13 март), съобщи германската информационна агенция ДПА.

Синдикатът на пилотите Vereinigung Cockpit – VC призова над 5000 свои членове – да се включат в 48-часовата стачка. Основните им искания са работодателите им да правят по-високи вноски в пенсионните фондове на компаниите.

Очаква се стачката да засегне полетите на основната авиокомпания Lufthansa, както и тези на дъщерните ѝ дружества Lufthansa Cargo и CityLine.

От DPA уточняват, че миналата седмица синдикатът се въздържа от стачни действия поради напрежението в Близкия изток. И в четвъртък, и в петък полетите до региона ще бъдат изключени от стачните действия.

От Vereinigung Cockpit – VC уточняват, че изключението ще е в сила за връзките с Египет, Азербайджан, Бахрейн, Ирак, Израел, Йемен, Йордания, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

DPA припомня, че това не са първите стачни действия за тази година – през февруари пилотите от Lufthansa спряха работа за един ден, което доведе до отмяната на повече от 800 полета и засегна около 100 000 пътници.