Европол разби мрежи за нелегален трафик на отпадъци

От Европейската полицейска служба (Европол) съобщиха, че при мащабна спецакция с партньори от 71 държави са задържали общо 337 души, сред които и българи, занимаващи се с трафик на отпадъци, замърсяване, пране на пари, укриване на данъци и корупция от Европа към Африка, Азия и Латинска Америка.

Операцията, носеща кодовото име “Зелен страж” (Custos Viridis), е продължила от януари до декември 2025 г. и е обхванала пет континента.

Резултатът от нея е, че са иззети 127 149 тона отпадъци, 602 тона замърсяващи вещества, 75 тона пестициди и 2.3 тона живак, от които престъпната мрежа е можела да генерира печалба в размер на най-малко 31 млн. евро. В това число се включват още остарели превозни средства, скрап, пластмаси, използвани слънчеви панели, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, гуми и текстилни отпадъци.

Освен това групите, използващи вратичките в закона, са били замесени още в незаконния маркетинг на флуорирани газове (FGas), незаконната търговия с продукти за растителна защита и незаконните дейности по добив на злато с използване на опасни химикали, сред които – живак и цианид.

Незаконният трафик на отпадъци се е превърнал в глобален проблем, предупреди Гражданската гвардия на Испания, която ръководи операцията съвместно с Европол.

Миналата година испанските власти съобщиха, че са разбили престъпна групировка, която за една година изнесла над 40 000 тона необработени градски отпадъци от Италия към Испания.

Да живее боклукът – третият най-доходоносен незаконен бизнес в Европа
