ЦИК е изпратила писмо до районните комисии и партиите с указания за състава на СИК

Централната избирателна комисия (ЦИК) е изпратила на всички районни избирателни комисии и до парламентарно представените партии и коалиции писмо с указания за състава и персоналните замени в секционните избирателни комисии (СИК) .

Говорителката на ЦИК Росица Матева отбеляза, че срокът, в който кметовете на общини трябва да проведат консултации за състава на секционните комисии, е до събота – 14 март:

„С това писмо указваме на Районните избирателни комисии да предоставят възможност, след като получат всички книжа от кметовете на общини по повод на консултациите за съставите на секционни избирателни комисии, да предоставят възможност на парламентарно представените партии и коалиции, да уточнят поименния състав на секционните избирателни комисии, като включително могат да извършат промени в предложенията, които са направени при кметовете на общини. Едва след като всяка парламентарна представена партия и коалиция изпрати в районната избирателна комисия своите предложения, тогава да бъдат назначавани съставите на секционни избирателни комисии, за да може след това да бъде изпълнено решението на ЦИК и да не бъдат заменяни“, обясни тя.

Росица Матева допълни, че Върховният административен съд е отхвърлил 4 жалби срещу решения на ЦИК миналата седмица, като една от тях е във връзка със съставите на секционните комисии и забрана за замени, след като те са назначени. Смяна се допуска само в определени случаи. Матева припомни и решение на Конституционния съд във връзка с многобройни замени в СИК:

„С което се констатира, че в резултат на хилядите замени в последните 2-3 дни преди изборите на 27 октомври, в онези изборни райони, в които са правени тези замени, има най-много грешки, в протоколите и в прибирането на изборните книжа и материали“, посочи тя.

Над 16 000 са подадените до момента електронни заявления за гласуване в чужбина. Срокът за това изтича на 24 март.