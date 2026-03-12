РЕГИСТРИРАЙ СЕ
МВР ще открие линия за нарушения на Изборния кодекс

Прозрачността на изборите остава водещ приоритет на служебното правитество, увери премиерът Андрей Гюров на среща с изборни наблюдатели в Министерския съвет, на която бяха обсъдени предложения за подобряване на изборния процес:

„Изборният резултат може да бъде изкривен. Ние не искаме това се случва, не искаме да го допускаме. Оттук нататък вашата работа ще става по-интензивна и по-целенасочена във всички посоки, където мислим, че може да видим подобрение“, посочи той.

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев обяви:

„Един месец преди изборния ден, тоест – на 19 март, в МВР ще бъде отворена открита линия за получаване на сигнали от граждани, свързани с нарушения на Изборния кодекс, също така –  и с евентуални престъпления във вразка с изборите“.

