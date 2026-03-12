Изсветляването на икономиката е точен ориентир за това къде е България и как се справя, посочи Йотова

Изсветляването на икономиката не е само икономически показател, за който четем в статистиките – проценти нагоре или проценти надолу.

Сравняваме се с други страни, правим си определени изводи и отправяме поредните препоръки. Тя е нещо много повече – точен ориентир и диагноза за това къде е държавата и как се справя, каква е средата, в която работи българският бизнес, как се справяме с най-наболелите проблеми. Това каза президентът Илияна Йотова, която участват в церемонията по връчване на националните награди „Икономика на светло“ за 2025 година.

Събитието е по инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Когато в икономиката няма правила, има много губещи, отбеляза президентът.

Тя обясни, че сред тях са преди всичко работещите хора, защото не получават доходите, които заслужават, и са лишени от социална защита. Губи и българският бизнес от нелоялната конкуренция и липсата на предвидимост. Губеща е и държавата, защото нерядко не събира приходите, които законно ѝ се полагат, каза държавният глава.

Тя посочи, че приходите представляват милиарди евро, които могат да отидат за по-добро здравеопазване, образование, за повече и по-качествени инвестиции в страната.