Гръцки F-16 ще се включат в българските тренировки

Съвместни тренировъчни полети на Военновъздушните сили на България и Гърция ще се проведат в българското въздушно пространство, съобщиха от Министерството на отбраната. От ведомството посочиха, че със заповед на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов от днес е разрешено преминаването и пребиваването на територията на България на два самолета F-16 от гръцките ВВС с екипажи и щатно въоръжение и при нужда – на до 50 военнослужещи за обслужване на самолетите.

„Заповедта е издадена в изпълнение на законовите разпоредби, съобразно които министърът е уведомил и съответните компетентни държавни органи“, се посочва в съобщението.

Съвместните полети на българските и гръцките ВВС ще се провеждат за целите на усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство. Те не са свързани с провеждането на военни операции или подготвителни действия за такива, подчертават още от Министерство на отбраната.

В началото на седмицата български многоцелеви изтребители F-16 извършиха учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски“ в София. От Министерството на отбраната обясниха, че тренировките са част от подготовката на летателния състав за изпълнение на задачи със заход и кацане на цивилни летища в България.

Днес в страната пристига министърът на отбрана на Гърция Никос Дендиас по покана на българския министър Атанас Запрянов. Двамата министри и техните делегации ще обсъдят актуални въпроси, свързани със сигурността и отбраната.

Миналата седмица Гърция увери България, че ще помогне за противоракетната защита на страната ни, като предостави средства за противовъздушна отбрана и военен персонал. Предвижда се в район в Северна Гърция да бъде разположена система MIM-104 Patriot, която да осигурява защита на голяма част от българската територия. Освен това два самолета F-16 Fighting Falcon ще подпомагат охраната на въздушното пространство на България, а двама гръцки офицери от военновъздушните сили ще бъдат изпратени в София за координация с българското военно командване.

Военният министър Атанас Запрянов заяви, че гръцката система „Пейтриът“ вече е в дежурство и осигурява пълно прикритие, като в защитата участват и българските сили за противовъздушна отбрана. Той подчерта, че мерките не се предприемат заради непосредствена военна заплаха за България, а като превантивна защита срещу възможни рискове.