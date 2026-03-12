Атака и срещу италианска военна база в Иракски Кюрдистан

Италианска военна база в автономния район Иракски Кюрдистан е била ударена от ракета тази нощ, съобщава италианското министерство на отбраната, цитирано от БТА.

“Ракета порази базата ни в Ербил. Сред италианските военнослужещи няма жертви, нито ранени. Всички са добре“, се казва в публикация на ведомството в X. Както и че италианският министър на отбраната Гуидо Крозето поддържа връзка с висши военни командири относно случилото се.

Външният министър Антонио Таяни допълва, че италианските военнослужещи в базата са се скрили в бункер и са били в безопасност..

Италия има приблизително 300 военнослужещи в Ербил, които работят по обучаването на кюрдските военни сили.

