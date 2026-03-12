РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Има нелоялни търговски практики при разглеждането на жалби за сметки за ток, установи КЗП

Комисията за защита на потребителите (КЗП) установи нелоялни търговски практики при разглеждането на жалби за сметки за електроенергия от трите електроснабдителни дружества.

Поводът са множество сигнали за високи сметки за периода от 1 януари до 4 март, съобщиха от комисията.

Проверка e показала, че почти всички възражения на потребители са били отхвърлени формално, без задълбочена проверка на причините и без реално изясняване на спорните обстоятелства. От КЗП посочват и липса на ясна, и достъпна информация на сайтовете на дружествата относно подаването и обработката на жалби.

Комисията ще наложи имуществени санкции до 25 хиляди евро за всяко нарушение и забранява прилагането на установените нелоялни практики. Установени са и неравноправни клаузи в общите условия, които поставят потребителите в неблагоприятно положение.

Предстои произнасяне и по проверките на електроразпределителните оператори.

