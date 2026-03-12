Откриха 30-ото юбилейно издание на „София филм фест“

Тази вечер в Зала 1 на НДК бе открито 30-ото юбилейно издание на „София филм фест“. Мотото на фестивала е „Купонът продължава“, а юбилеят ще бъде отбелязван в продължение на две години. Началото днес бе поставено с прожекцията на филма на иранския режисьор Джафар Панахи „Обикновен инцидент“, който е номиниран за „Оскар“ за най-добър международен филм. Сценаристът на филма Мехди Махмудиан беше арестуван в началото на миналия месец в Техеран, след като заедно с още 16 души подписа декларация срещу мъртвия вече аятолах Али Хаменей.

До края на март ще бъдат прожектирани над 150 игрални, документални, анимационни и късометражни филми, като част от тях ще бъдат показани освен в София и във Варна, Бургас и Пловдив.

По време на фестивала ще бъдат отличени Ян Енглер – един от най-изявените полски актьори, режисьори и педагози, операторът Емил Христов и режисьорът и преподавател проф. Ивайло Христов.