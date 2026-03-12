Общинарите ще гласуват прехвърлянето на държавни имоти към Столична община

Искането на столичния кмет Васил Терзиев държавата да прехвърли безвъзмездно собствеността си върху знакови обекти в София на Столична община, ще бъде гласувано от общинския съвет. Целта е имотите да бъдат реставрирани и ползвани.

Имотите са свързани с емблематични столични сгради, терени за изграждане на детски градини и училища, парк и терен за нуждите на управлението на отпадъците. Сред тях са сградата на бившия Нотариат, сградата на ул. „Георги С. Раковски“ 134, парк „Врана“.

Терзиев е вносител и на доклад относно промени в наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столичната община. Предлагат се и промени в наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища в София.

Актуализиран План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030 г., включващ Програма за енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПДУЕК), също е в дневния ред на заседанието на Съвета, като вносител отново е столичният кмет.

Столичният общински съвет ще обсъди още осигуряването на финансови средства от бюджета на Столична община за финансиране на разходите по изпълнение на мерките за енергийно обновяване на общинските жилища, част от многофамилни жилищни сгради, финансирани по споразумения за трансфер на средства с МРРБ (нефинансирани по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради).