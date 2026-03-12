Китай прие закон за „етническо единство“

Китай прие мащабен нов закон за обща национална идентичност. Властите твърдят, че той насърчава към „етническо единство“, но според критиците може допълнително да ограничи правата на етническите малцинства.

По официални данни законът има за цел да засили интеграцията между 56-те официално признати етнически групи в страната, доминирани от мнозинството хан китайци. В него са залегнали мерки, засягащи сферите на образованието, жилищната политика и социалната интеграция.

Една от основните разпоредби задължава всички деца да изучават мандарин още преди постъпване в детска градина и през целия период на училищното образование. Досега учениците в някои региони имаха възможност да изучават голяма част от учебния материал на своя роден език, като тибетски, уйгурски или монголски.

Китайските власти защитават мярката с аргумента, че по-доброто владеене на мандарин ще подобри възможностите за образование и работа на младите хора.

Текстът предвижда и създаването на „взаимно интегрирани общностни среди“, което според анализатори може да доведе до разпадане на квартали с висока концентрация на малцинства, отбелязва Би Би Си.

Политиката на т.нар. синизация – интегриране на малцинствените групи в доминиращата култура на хан – започва още в края на 2000-те години. Тя цели изграждане на по-единна национална идентичност. Хан китайците представляват над 90% от населението на страната, което наброява около 1,4 милиарда души.