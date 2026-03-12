РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Средствата, които застрахователните дружества управляват, нарастват до 13.17 млрд. лв.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, възлизат на 13.17 млрд. лв. към края на декември 2025 година. Техният размер нараства с 1.66 млрд. лв. (14.4%) в сравнение със същия месец на 2024 г. и с 601.5 млн. лв. (4.8%) спрямо края на третото тримесечие на миналата година. Това отбелязват от Българската народна банка.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане (12 на брой), нарастват с 449.3 млн. лв.- от 3.4 млрд. лв. към декември 2024 г. до 3.85 млрд. лв. към края на миналата година. Спрямо края на септември 2025 г. те се увеличават със 186.9 млн. лева. Техният относителен дял в общия размер на активите към края на декември е 29.3% при 29.6% към края на четвъртото тримесечие на 2024 г. и 29.2% към септември миналата година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане* (36 на брой), нарастват с 1.21 млрд. лв.

от 8.11 млрд. лв. към края на декември 2024 г. до 9.32 млрд. лв. към края на същия месец на миналата година, и с 414.6 млн. лв. спрямо 2025-а. Към края на декември относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 70.7% при 70.4% в края на четвъртото тримесечие на 2024 г. и 70.8% към септември миналата година.

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност,

преобладават активите в евро.

Към края на декември относителният им дял от общия размер на активите е 46.9% при 44.3% към края на четвъртото тримесечие на 2024 година.

Активите в левове са 29.9% при 30.1% към края на декември 2024 година. Към края миналата година активите в щатски долари са 2.5% при 3.6% към края на декември 2024 г., а в други валути – 20.7% при 22.1% към края на декември 2024 година.

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември

инвестициите в България нарастват на годишна база с 529.9 млн. лв. до 4.51 млрд. лв.

при 3.98 млрд. лв. към края на декември 2024 година. Техният относителен дял е 34.2% към декември миналата година при 34.6% към края на 2024-а.

В края на четвъртото тримесечие на 2025 г. средствата, инвестирани в останалите държави от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 1.1 млрд. лв. до 7.39 млрд. лв. при 6.29 млрд. лв. към декември 2024 година. Относителният им дял към края на декември миналата година е 56.1% при 54.7% в края на декември 2024 година.

* Данните за презастрахователните дружества са включени към данните на застрахователите, извършващи общо застраховане

