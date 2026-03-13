Китайският вицепремиер Хе Лифен ще проведе търговски преговори със САЩ от 14 до 17 март

Вицепремиерът Хе Лифен от Държавния съвет на Китайската народна република ще проведе търговски преговори със Съединените щати в Париж от 14 до 17 март, съобщи Министерството на търговията.

„В съответствие с двустранните споразумения, вицепремиерът Хе Лифен от Държавния съвет на Китайската народна република ще ръководи китайската делегация за търговски консултации със Съединените щати, които ще се проведат във Франция от 14 до 17 март“, заяви говорител на министерството.

Според съобщенията страните ще проведат консултации по търговски и икономически въпроси от взаимен интерес, ръководейки се от споразуменията, постигнати в Пусан, и по време на телефонни разговори между двамата лидери на Китай и САЩ.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви намерението си да посети Китай през април 2026 г.

и очаква посещението на китайския президент Си Дзинпин в Съединените щати по-късно през 2026 година.

Впоследствие Ройтерс, позовавайки се на говорител на Белия дом, съобщи, че посещението на Тръмп в Китай ще се проведе от 31 март до 2 април.

71-годишният Хе Лифен е смятан за близък до Си Дзинпин.

Хе Лифенг е един от малкото гости, поканени на сватбата на Си Дзинпин през 1987 година. Той често е придружавал Си Дзинпин на важни дипломатически мисии, включително е бил част от делегацията, която е придружавала Си Дзинпин на първото му задгранично пътуване от началото на пандемията от коронавирус през 2022 година.