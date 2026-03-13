МОН обмисля да покани експерти от PISA за промени в учебните програми

Служебният министър на образованието Сергей Игнатов съобщи, че Министерството на образованието и науката обмисля да покани специалисти от международното изследване Programme for International Student Assessment (PISA), които да подпомогнат преразглеждането на учебните програми. Според него експертите биха могли да помогнат с редактирането и подобряването на програмите, така че образованието да се насочи повече към развитие на функционална грамотност.

Игнатов обясни пред БНТ, че досега промените често са правени от същите екипи, които са създавали и старите програми. А това затруднява въвеждането на нов подход към обучението, особено след като резултатите на българските ученици в PISA показват сериозни проблеми с функционалната грамотност.

Министърът съобщи и че започва проверка в училищната система след случая с частното училище частното училище „Космос“, свързано с разследването „Петрохан – Околчица“. Проверката е показала пропуски в документацията, включително липса на ясно проследяване на присъствията на ученика Александър Макулев, което поражда съмнения, че подобни проблеми може да има и в други училища.

Игнатов коментира и организацията на предстоящите изпити. Държавните зрелостни изпити ще се проведат на 20 и 22 май, а Националното външно оценяване за учениците ще започне на 3 и 4 юни.

Той уточни още, че понеделникът след изборите на 19 април ще бъде присъствен, но неучебен ден. Причината е отбелязването на 150 години от Априлско въстание, като в училищата ще се проведат събития и инициативи, посветени на годишнината.