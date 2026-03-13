Яденето на тези плодове всеки ден може да помогне за поддържане на здравето на сърцето

Ново проучване установява, че ежедневната консумация на манго и авокадо може да подпомогне здравето на сърцето при хора с преддиабет – състояние, което е свързано с повишен риск от диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания.

Изследователите искали да проверят дали прости промени в храненето могат да подобрят сърдечно-съдовите показатели. Според ръководителя на проучването, проф. Брит Бъртън-Фрийман от Illinois Tech, хората често се чувстват претоварени от големи промени в начина на живот.

„Хората се стресират от големи промени. Това изследване показва, че може да започнете с малки стъпки и пак да получите положителни резултати.“

Как е проведено изследването

В проучването участвали 82 възрастни с преддиабет в продължение на 8 седмици.

Половината участници ядели по една чаша манго и една чаша авокадо всеки ден.

Другата половина консумирала различни храни със същото количество калории.

Преди и след изследването учените измерили FMD – тест, който показва колко добре вътрешната обвивка на кръвоносните съдове (ендотелът) се отпуска при увеличен кръвоток.

Резултатите:

Групата с манго и авокадо показала средно 1% подобрение на FMD.

на FMD. Контролната група показала леко влошаване.

Това е важно, защото всяко увеличение на FMD с 1% е свързано с около 13% по-ниския риск от сърдечно-съдови събития като инсулт или инфаркт.

Допълнителни ефекти

При мъжете, които консумирали манго и авокадо:

диастоличното кръвно налягане (долната стойност) леко намаляло

(долната стойност) леко намаляло в контролната група то се увеличило

Дори малки понижения на диастоличното налягане могат значително да намалят риска за сърцето.

Освен това участниците, които ядели тези плодове, приемали повече:

фибри

витамин C

здравословни мазнини

Според нутриционистката Лара Закария проучването е важно, защото опровергава разпространения мит, че плодовете са вредни за метаболитното здраве.

Ограничения на изследването

Изследването има няколко ограничения:

малък брой участници

кратка продължителност

всички участници имали преддиабет, което означава, че резултатите може да не се отнасят за всички хора

Освен това учените измервали ранни показатели за сърдечно здраве, а не дългосрочни резултати като инфаркт или инсулт.

Проучването също било финансирано от организации, свързани с производителите на авокадо и манго.

Защо мангото и авокадото могат да помогнат

И двата плода са богати на хранителни вещества като:

витамин C

калий

фитохимикали

Тези вещества могат да подобрят функцията на ендотела – способността на кръвоносните съдове да регулират кръвния поток.

Освен това:

мононенаситените мазнини в авокадото могат да помогнат на организма да усвоява фитохимикалите от мангото.

могат да помогнат на организма да усвоява фитохимикалите от мангото. Комбинацията от различни хранителни вещества може да има синергичен ефект.

Какво означава това за ежедневното хранене

Експертите казват, че най-важното послание не е, че всеки трябва да яде точно определено количество манго и авокадо.

По-скоро изследването показва, че малки и постоянни промени в храненето могат да подобрят здравето на сърцето.

Ако искате да увеличите консумацията им, можете да:

добавяте манго и авокадо към кисело мляко

използвате ги в смутита

добавяте ги в салса или салати

или ги комбинирате с ястия с яйца

