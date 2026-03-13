Яденето на тези плодове всеки ден може да помогне за поддържане на здравето на сърцето

Ново проучване установява, че ежедневната консумация на манго и авокадо може да подпомогне здравето на сърцето при хора с преддиабет – състояние, което е свързано с повишен риск от диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания.
Изследователите искали да проверят дали прости промени в храненето могат да подобрят сърдечно-съдовите показатели. Според ръководителя на проучването, проф. Брит Бъртън-Фрийман от Illinois Tech, хората често се чувстват претоварени от големи промени в начина на живот.
„Хората се стресират от големи промени. Това изследване показва, че може да започнете с малки стъпки и пак да получите положителни резултати.“
Как е проведено изследването
В проучването участвали 82 възрастни с преддиабет в продължение на 8 седмици.
- Половината участници ядели по една чаша манго и една чаша авокадо всеки ден.
- Другата половина консумирала различни храни със същото количество калории.
Преди и след изследването учените измерили FMD – тест, който показва колко добре вътрешната обвивка на кръвоносните съдове (ендотелът) се отпуска при увеличен кръвоток.
Резултатите:
- Групата с манго и авокадо показала средно 1% подобрение на FMD.
- Контролната група показала леко влошаване.
Това е важно, защото всяко увеличение на FMD с 1% е свързано с около 13% по-ниския риск от сърдечно-съдови събития като инсулт или инфаркт.
Допълнителни ефекти
При мъжете, които консумирали манго и авокадо:
- диастоличното кръвно налягане (долната стойност) леко намаляло
- в контролната група то се увеличило
Дори малки понижения на диастоличното налягане могат значително да намалят риска за сърцето.
Освен това участниците, които ядели тези плодове, приемали повече:
- фибри
- витамин C
- здравословни мазнини
Според нутриционистката Лара Закария проучването е важно, защото опровергава разпространения мит, че плодовете са вредни за метаболитното здраве.
Ограничения на изследването
Изследването има няколко ограничения:
- малък брой участници
- кратка продължителност
- всички участници имали преддиабет, което означава, че резултатите може да не се отнасят за всички хора
Освен това учените измервали ранни показатели за сърдечно здраве, а не дългосрочни резултати като инфаркт или инсулт.
Проучването също било финансирано от организации, свързани с производителите на авокадо и манго.
Защо мангото и авокадото могат да помогнат
И двата плода са богати на хранителни вещества като:
- витамин C
- калий
- фитохимикали
Тези вещества могат да подобрят функцията на ендотела – способността на кръвоносните съдове да регулират кръвния поток.
Освен това:
- мононенаситените мазнини в авокадото могат да помогнат на организма да усвоява фитохимикалите от мангото.
- Комбинацията от различни хранителни вещества може да има синергичен ефект.
Какво означава това за ежедневното хранене
Експертите казват, че най-важното послание не е, че всеки трябва да яде точно определено количество манго и авокадо.
По-скоро изследването показва, че малки и постоянни промени в храненето могат да подобрят здравето на сърцето.
Ако искате да увеличите консумацията им, можете да:
- добавяте манго и авокадо към кисело мляко
- използвате ги в смутита
- добавяте ги в салса или салати
- ги комбинирате с ястия с яйца
