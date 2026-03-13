РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Пакистански удари по Кабул и гранични райони на Афганистан взеха жертви

Правителството на талибаните в Афганистан обвини пакистанската армия, че е извършила нови въздушни удари по Кабул и няколко гранични провинции, при които са загинали четирима души.

Представител на пакистанските служби за сигурност, пожелал анонимност, е потвърдил, че през нощта са били нанесени удари, като цел на операцията е била екстремистката групировка „Техрик-и-Талибан Пакистан“, съобщава „Франс 24“.

Исламабад започна серия от въздушни атаки срещу съседната държава миналия месец, твърдейки, че действията са насочени срещу бойци, които извършват нападения на пакистанска територия.

Управляващото движение на талибаните отрича да подкрепя подобни групи или да допуска използването на афганистанска територия за атаки срещу Пакистан.

Според мисията на ООН в Афганистан между 26 февруари и 5 март пакистански военни операции са причинили смъртта на 56 цивилни, включително 24 деца. Данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците сочат, че около 115 000 души са били принудени да напуснат домовете си.

