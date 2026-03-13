Oracle увеличава разходите за преструктуриране с още 500 млн. долара

Корпорацията за компютърни технологии Oracle ще похарчи още 500 млн. долара за преструктуриране през тази финансова година. Причината е, че все по-мощните системи с изкуствен интелект позволяват на компанията да намали част от служителите си.

Допълнителните средства ще бъдат използвани основно за обезщетения при съкращения и други разходи по напускане на служители. Така общите разходи по програмата за преструктуриране ще достигнат 2.1 млрд. долара за годината до 31 май, показва отчет, подаден до Комисия по ценните книжа и борсите (U.S. Securities and Exchange Commission).

По-рано компанията очакваше тези разходи да бъдат около 1.6 млрд. долара, което означава, че програмата за съкращения се ускорява. Само за деветте месеца до края на февруари разходите на Oracle за преструктуриране вече са нараснали с 337% на годишна база.

От компанията обясняват, че AI инструментите за писане на програмен код са станали много ефективни, което позволява екипите за разработка на софтуер да бъдат по-малки, но по-продуктивни.

Oracle не съобщава колко точно работни места ще бъдат съкратени.

Технологичният гигант със седалище в Остин не е единственият, който предприема подобни мерки. Компанията за разплащания Block, основана от Джак Дорси, също посочи развитието на изкуствения интелект като причина за големи съкращения на персонал по-рано тази година.

Междувременно на пазарите се появиха опасения, че автономните AI системи могат да разклатят бизнес моделите на компаниите за софтуер като услуга (SaaS), което доведе до спад на акциите на редица технологични фирми.

Изпълнителният директор на Oracle Майк Сицилия обаче увери инвеститорите, че компанията не очаква сериозен удар от тези промени. По думите му, някои по-малки SaaS компании може да бъдат засегнати, но Oracle няма да бъде сред тях.