Украйна очаква одобрение от САЩ за съвместно производство на дронове

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев все още очаква одобрение от Белия дом за ключово споразумение със Съединените щати за съвместно производство на дронове и системи за противовъздушна отбрана. Целта е изграждането на защитна мрежа, способна да противодейства на масирани атаки с десетки или дори хиляди дронове тип Shahed и ракети.

По думите на Зеленски предложението е отправено още миналата година и предвижда създаването на интегрирана система от различни видове безпилотни апарати и средства за въздушна защита, отбелязва АП.

От Русия са изстреляли над 57 000 дрона Shahed срещу украинската територия, съобщиха тази седмица от външното министерство на Украйна. При една от последните атаки са били използвани над 800 дрона и примамки в рамките на най-голямата нощна въздушна операция от началото на войната.

Същият тип безпилотни апарати е бил използван и от Иран срещу цели в Близкия изток в отговор на ударите на Съединените щати и Израел.

Украинският държавен глава посочи, че цената на една ракета за системата Patriot достига между 3 и 4 милиона долара, докато един дрон Shahed струва приблизително между 130 000 и 150 000 долара. По време на посещение в Румъния той отбеляза, че САЩ произвеждат около 60–65 ракети Patriot месечно.

Украйна разработва по-евтини технологии за противодействие на дронове, включително системи, струващи само няколко хиляди долара, които променят подхода към противовъздушната отбрана.

Според Зеленски развитието на конфликта в Близкия изток може да ускори решението на американските власти да одобрят предложеното споразумение.