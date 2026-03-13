РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Украйна очаква одобрение от САЩ за съвместно производство на дронове

дронове Shahed; Украйна очаква одобрение от Белия дом за мащабно споразумение за производство на дронове

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев все още очаква одобрение от Белия дом за ключово споразумение със Съединените щати за съвместно производство на дронове и системи за противовъздушна отбрана. Целта е изграждането на защитна мрежа, способна да противодейства на масирани атаки с десетки или дори хиляди дронове тип Shahed и ракети.

По думите на Зеленски предложението е отправено още миналата година и предвижда създаването на интегрирана система от различни видове безпилотни апарати и средства за въздушна защита, отбелязва АП.

От Русия са изстреляли над 57 000 дрона Shahed срещу украинската територия, съобщиха тази седмица от външното министерство на Украйна. При една от последните атаки са били използвани над 800 дрона и примамки в рамките на най-голямата нощна въздушна операция от началото на войната.

Същият тип безпилотни апарати е бил използван и от Иран срещу цели в Близкия изток в отговор на ударите на Съединените щати и Израел.

Украинският държавен глава посочи, че цената на една ракета за системата Patriot достига между 3 и 4 милиона долара, докато един дрон Shahed струва приблизително между 130 000 и 150 000 долара. По време на посещение в Румъния той отбеляза, че САЩ произвеждат около 60–65 ракети Patriot месечно.

Украйна разработва по-евтини технологии за противодействие на дронове, включително системи, струващи само няколко хиляди долара, които променят подхода към противовъздушната отбрана.

Според Зеленски развитието на конфликта в Близкия изток може да ускори решението на американските власти да одобрят предложеното споразумение.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли служебният кабинет да бъде ограничен само до смяната на служители, ангажирани с изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.