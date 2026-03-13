Гюров се закани, че ще сезира КС за Борда за мир, ако парламентът приеме искането на Пеевски

Служебният премиер Андрей Гюров се закани, че ако парламентът приеме закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Борда за мира, правителството ще сезира Конституционния съд. Той подчерта, че служебният кабинет няма да се ръководи от подобно решение, тъй като съществува ясна практика на Конституционния съд, според която Народното събрание не може да възлага такива действия на служебно правителство.

„Виждаме, че политическите партии навлизат в ситуация на предизборна кампания и разбирам как определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позиция в списъка „Магнитски“, коментира още Гюров.

„Банкеръ“ припомня, че преди броени дни, с месец и половина забавяне, лидерът на „Новото начало“ Делян Пеевски реши да поиска официално ратификация на присъединяването на България към Съвета (Борда) за мир на Доналд Тръмп.

Именно Желязков през януари включи изненадващо страната ни в Борда за мир на Тръмп, в който влязоха почти само авторитарни държави. От Европейския съюз се присъединиха само Унгария на Орбан и България.

Първоначално Росен Желязков заяви, че в Народното събрание ще бъде незабавно внесен проектозакон за ратификация. Няколко часа по-късно обаче тогавашният външен министър Георг Георгиев уточни, че въпросът ще бъде оставен за разглеждане от следващия парламент.

По-късно стана ясно и че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е поел ангажимент пред Европейската народна партия, че такава ратификация няма да бъде направена.

Неясната и променлива позиция на кабинета предизвика недоволството на Делян Пеевски. В края на януари той заяви, че партията му ще внесе проекторешение, с което да задължи правителството на Росен Желязков да представи в парламента законопроект за ратификация. В крайна сметка обаче такова предложение не беше внесено.

Междувременно управлението беше поето от служебния кабинет на Андрей Гюров, а Пеевски пък реши да изпълни предишната си закана.

“ДПС-Ново начало внася в парламента проект на решение за задължаване на Министерски съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир. С това решение Народното събрание, в изпълнение на Конституционните си правомощия ще се произнесе относно членството на България в Борда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, което за нас няма алтернатива“, обяви Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията.

По думите му е недопустимо служебният кабинет – „НПО-зависим, подчинен на Сорос“, да проиграва сигурността на България в решителен за световния ред момент.