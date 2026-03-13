Президентът Илияна Йотова откри церемонията на националните награди „Икономика на светло“ за 2025 г.

Президентът на Република България Илияна Йотова откри церемонията по връчването на националните награди „Икономика на светло“ за 2025 г., организирани от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Националният център „Икономика на светло“. Отличията се присъждат за тринадесета поредна година на личности, институции, организации и медии, които със своята работа допринасят за ограничаването на сивата икономика и утвърждаването на прозрачна и честна бизнес среда в България.

В приветствието си президентът Йотова подчерта, че сивата икономика лишава държавата и обществото от значителни ресурси. По думите ѝ всяка година страната ни губи милиарди евро приходи, които биха могли да бъдат инвестирани в по-добро здравеопазване, по-качествено образование и повече инвестиции в икономиката. Тя призова институциите, бизнеса, медиите и младите хора да бъдат активни в изграждането на силна обществена нетърпимост към подобни явления.

В своето слово председателят на Управителния съвет на АИКБ Румен Радев подчерта, че изсветляването на икономиката е стратегическа кауза за организацията и изисква дългосрочни усилия чрез политики, партньорства и активен обществен диалог. „За АИКБ изсветляването на икономиката не е просто тема на анализи и статистика – това е дългосрочна мисия“, посочи той. Румен Радев отбеляза, че композитният индекс „Икономика на светло“ за 2024 г. достига 79,44 пункта, което е поредна стъпка напред в тенденцията на изсветляване на българската икономика, наблюдавана от 2010 г. насам. Подобрението се дължи на редица фактори – по-добра събираемост на ДДС, разширяване на безкасовите разплащания, по-ефективен контрол върху акцизните стоки и относителната стабилност на пазара на труда.

Председателят на АИКБ отбеляза също, че разработените от организацията инструменти и политики за ограничаване на сивата икономика, включително индексите и инициативите на Обществения съвет „Икономика на светло“, са получили признание от Европейския орган по труда като добра европейска практика. В същото време той подчерта, че предизвикателствата пред пазара на труда остават, особено по отношение на недекларираната заетост и практиките за заплащане „в плик“.

На церемонията присъстваха представители на държавните институции, Народното събрание, изпълнителната и местната власт, дипломатическия корпус, работодателските и браншовите организации, бизнеса, академичната общност и медиите.

В категория „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на сивата икономика посредством активна позиция“ отличието бе присъдено на Българската народна банка за въвеждането на еврото в България. Наградата получи управителят на БНБ Димитър Радев, а отличието бе връчено от министъра на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов. Номинирани в категорията бяха още Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националният статистически институт, както и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

В категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към сивата икономика“ наградата получи Лора Инджова, водеща на предаването „Твоят ден“ по Nova News, за активното поставяне в обществен фокус на проблемите на недекларирания труд, укриването на обороти и нелоялната конкуренция. Отличието ѝ бе връчено от кмета на Столична община Васил Терзиев. Сред номинираните бяха още Bloomberg TV Bulgaria и Българската национална телевизия с предаването „Следите остават“ с водещ Богдана Лазарова.

В категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ победител стана Министерството на труда и социалната политика за въвеждането на Единния електронен трудов запис – централизирана дигитална система за проследяване на трудовата история на работниците. Наградата получи министърът д-р Хасан Адемов, а призът беше връчен от президента Илияна Йотова.

Партньори на инициативата

Генерален спонсор на церемонията е „Асарел Медет“ АД, а основен спонсор – „Геотехмин“ ООД. Събитието се реализира и с подкрепата на Асоциацията на българските авиокомпании, Сдружение „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“, „Парк-хотел Москва“ АД и минерална вода „Хисар“.

Медийни партньори на инициативата са Българската телеграфна агенция, Bloomberg TV Bulgaria, Investor.bg, Bulgaria Wants You, „Банкеръ“, „Икономически живот“, Dir.bg, Economic.bg, „Факти“, Tribune и Financial Tribune.

Наградите „Икономика на светло“ са част от дългогодишната инициатива на АИКБ за насърчаване на прозрачността в икономиката и за ограничаване на недекларираната заетост и нелоялните икономически практики.