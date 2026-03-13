Канада ще похарчи 25.7 млрд. долара за нови арктически военни бази

Канадското правителство ще отпусне 35 милиарда канадски долара (25,7 милиарда долара) за модернизиране на военни съоръжения в арктическите райони на северноамериканската страна. Това съобщи вестник „Globe and Mail“.

По-конкретно, Канада ще построи три нови бази там, а също така ще подобри местната инфраструктура за отбранителни цели.

Според вестника,

премиерът Марк Карни е направил съобщението по време на посещение в Йелоунайф

(в арктическия регион на Северозападните територии). Очаква се средствата да бъдат използвани за модернизиране на предните военни оперативни центрове в Нунавут, Юкон и Северозападните територии, както и на базата на канадските военновъздушни сили в Гуус Бей (Нюфаундленд и Лабрадор).

Планът включва изграждането на бази в Йелоунайф, Инувик и Икалуит.

Ще бъдат създадени и четири нови Северни оперативни центъра за поддръжка (NOSH), които да подкрепят оперативните дейности на въоръжените сили в региона. Планира се и модернизация на инфраструктурата в региона, включително летища, а складове за боеприпаси и гориво ще бъдат ремонтирани или построени. Плановете идват на фона на многократни изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп за желанието му да получи контрол над Гренландия и желанието му да анексира Канада. „С този план ние поемаме контрол над нашето бъдеще. Вече няма да разчитаме на други, за да защитим нашата арктическа сигурност или функционирането на нашата икономика. Ние носим пълна отговорност за защитата на нашия суверенитет“, заяви канадският премиер Марк Карни.

През 2024 г. Канада актуализира арктическата си стратегия,

за да отрази разширяването на НАТО с присъединяването на Швеция и Финландия. Тази стратегия, по-специално, предвижда засилено военно присъствие и сътрудничество със съюзниците в региона. Бившият канадски външен министър Мелани Жоли заяви, че Отава се нуждае от повече „очи и уши“ в Арктика, предвид действията на Русия и Китай в региона.