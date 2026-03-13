РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Румъния разреши на САЩ да разположат изтребители край Констанца

Парламентът на Румъния одобри разполагането на американски военни самолети на своя територия, с което отпадна и последната пречка те да бъдат използвани при евентуални удари срещу Иран. Опозицията гласува против, като предупреди, че подобно решение може да въвлече страната във война.

Дни по-рано президентът на Румъния Никушор Дан заяви, че ще даде разрешение за това, като Висшият съвет по отбраната също подкрепи разполагането на самолетите.

След решението вече няма пречки американски самолети и военнослужещи да бъдат разположени в черноморската авиобаза „Михаил Когълничану“ край Констанца, за да подпомагат операции, свързани с Иран. По информация на „Блумбърг“ в базата могат да бъдат изпратени до 500 американски военни.

През октомври 2025 г. САЩ уведомиха Румъния, че ще намалят числеността на войските си в базата. Тогава беше съобщено, че в страната ще останат около 2300 американски военнослужещи, а 700 ще бъдат изтеглени.

Бившият външен министър Адриан Чиорояну коментира, че близостта на базата до региона на конфликта означава, че тя може да бъде използвана, ако напрежението с Иран се задълбочи или продължи по-дълго време.

Още миналата година стана ясно, че „Михаил Когълничану“ се превръща в най-голямата военновъздушна база на НАТО в Европа. Целта е тя да укрепи защитата на югоизточния фланг на алианса срещу Русия. Разширяването ѝ ще струва около 2,5 милиарда долара, а площта ѝ ще достигне 2800 хектара, като ще може да приема до 10 000 военнослужещи.

