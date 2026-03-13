Таванът на цената на руския петрол остава в сила, заявиха от ЕК

„Комисията остава на позицията си, че таванът на цената на руския петрол в рамките на санкциите срещу Русия е добре насочена мярка и тя остава в сила и сега, когато пазарът на горивата е нестабилен“. Така говорителката на Еврокомисията Шивон МакГари отговори на въпрос за решението на САЩ да свалят временно санкциите върху продажбата на руски петрол, предаде БНР. Решението ще важи 30 дни и засяга петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби към 12 март.

Говорителката добави, че таванът на цената на петрола е намалил приходите от износ на руски нефт, като същевременно е запазил стабилността на петролните пазари. „Русия категорично не трябва да се облагодетелства от войната в Иран“, подчерта МакГари.

Завеждащата пресслужбата на Комисията Паула Пиньо припомни, че Русия печели 150 млн. долара дневно от продажби на нефт, което вероятно я прави най-облагодетелстваната от този конфликт. „Затова сега не е време да се облекчават санкциите срещу Русия“, заключи тя.

Едностранното решение на САЩ е много обезпокоително, тъй като засяга европейската сигурност, коментира в Х председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

„Засиленият икономически натиск върху Русия има решаващо значение за това тя да се съгласи на сериозни преговори за справедлив и траен мир. Отслабването на санкциите увеличава ресурсите ѝ да води агресивната война срещу Украйна“, изтъква Коща.