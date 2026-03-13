Парламентът избра Карина Караиванова – Ганозова за подуправител на БНБ

Със 101 гласа „За“ (58 от ГЕРБ-СДС, 27 от ДПС-Ново начало, един от БСП-Обединена левица, 12 от „Има такъв народ“ и трима, нечленуващи в парламентарни групи) парламентът избра Карина Караиванова-Ганозова за подуправител – ръководител на управление „Емисионно“ на Българската народна банка.

Против бяха 28 депутати – 4 от ПП-ДБ, 21 от „Възраждане“, трима от „Величие“.

„Въздържал се“ гласуваха 16 народни представители – 10 от ПП-ДБ, трима от „БСП-Обединена левица“ и трима от МЕЧ.

По време на дебатите по предложената от управителя на БНБ кандидатура, Мартин Димитров от ПП-ДБ обясни, че няма да я подкрепят, защото от парламентарната им група имат принципната позиция, че в края на мандата на 51-ото Народно събрание не е редно да бъде избиран подуправител на БНБ. Димитров добави, че според него в пленарната зала отсъства политическата легитимност за взимането на подобно решение.

Преди гласуването управителят на БНБ Димитър Иванов представи кандидатурата на Карина Караиванова-Ганозова, уточнявайки, че нейната номинация се прави в нов институционален контекст, а именно – от 1 януари 2026 г. България е член на еврозоната, а БНБ е пълноправна част от евросистемата. Той припомни, че това означава както участие в процеса на взимане на решения по паричната политика на еврозоната, така и действия по тяхното оперативно прилагане.

В тази нова среда управление „Емисионно“ има ключова роля за операционното участие на БНБ в механизмите на евросистемата, подчерта Димитър Радев и обясни, че то е пряко ангажирано с прилагането на операциите по паричната политика, управлението на международните резерви на Централната банка и поддържането на стабилността и надеждността на емисионната функция на БНБ в условията на членство в еврозоната.

Тези отговорности изискват висока професионална експертиза, институционален опит и добро познаване на европейската финансова и институционална архитектура, уточни Димитър Радев. Той поясни, че Карина Караиванова-Ганозова притежава значителен управленски и международен опит именно в тези области.

През последните 7 години тя представлява България в Борда на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. В периода 2016 г. – 2019 г. е председател на Комисията за финансов надзор.

Между 2012 г. и 2016 г. Карина Караиванова-Ганозова е заместник-министър на финансите и в това си качество представлява България в управителните органи на редица международни финансови институции – включително в Европейската инвестиционна банка, в Европейския инвестиционен фонд и в Межуднародния валутен фонд.

„Убеден съм, че Караиванова притежава необходимите професионални качества и институционален опит, за да изпълнява отговорностите на подуправител на Българската народна банка и ръководител на управление „Емисионно“, категоричен бе управителят на БНБ.

Димитър Радев акцентира, че членството на България в еврозоната открива нов етап в развитието на БНБ и в този процес е особено важно държавата ни да съчетае институционалната приемственост на Централната банка с необходимия професионален капацитет за ефективното ни участие в евросистемата.

Накрая Димитър Радев завърши с думите, че е убеден, че предложеният кандидат ще допринесе за укрепването на институционалната роля на БНБ и за ефективното изпълнение на нейните функции в рамките на еврозоната, както и ще съдейства за запазване на доверието и високата репутация на БНБ като независима и стабилна институция.

След като Карина Караиванова – Ганозова бе избрана от парламента за подуправител на БНБ, тя се закле пред депутатите и подписа клетвен лист.