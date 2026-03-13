РЕГИСТРИРАЙ СЕ
TSMC отчита 30% ръст на приходите за първите два месеца на 2026 гoдина

Тайванският производител на чипове TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) е сред компаниите, които според анализатори могат да спечелят най-много от бума на изкуствения интелект. На 10 март (вторник) компанията публикува финансовите си резултати за февруари 2026 година.

През втория месец TSMC отчита приходи от около 317.66 млрд. тайвански долара, което е спад с 20.8% спрямо януари. Въпреки това резултатът е с 22.2% по-висок в сравнение със същия месец на миналата година.

За първите два месеца на 2026 г. компанията е реализирала общи приходи от 718.91 млрд. тайвански долара, което представлява почти 30% ръст на годишна база.

Анализаторът Хаас Лиу от Bank of America Securities запази препоръката „Купувай“ за акциите на компанията и определи целевата им цена на 470 долара. Според него, въпреки по-слабите приходи през февруари, резултатите са по-добри от обичайното за първото тримесечие. Той очаква и по-ранни поръчки на чипове, които могат да поддържат растежа през следващите месеци.

Тайван отхвърля идеята на САЩ за разделяне на производство на чипове от TSMC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company е най-големият производител на полупроводници по поръчка в света. Сред ключовите му клиенти са компании като Advanced Micro Devices, Nvidia и Broadcom, които възлагат производството на своите чипове на тайванската компания.

Въпреки силния потенциал на TSMC, някои анализатори смятат, че други AI компании могат да предложат още по-големи възможности за растеж и по-нисък риск за инвеститорите.

