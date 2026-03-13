Според Андрей Янкулов прокуратурата проверява министри по поръчка на Пеевски

Служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви във Фейсбук, че прокуратурата проверява неудобни за ръководството ѝ министри поръчка на лидера на ДПС Делян Пеевски. Повод за реакцията му са последните сигнали, изпратени от Пеевски до прокуратурата.

Според разпространена информация лидерът на ДСП е подал сигнал срещу служебния вътрешен министър Емил Дечев, в който твърди, че той се намесва в работата на професионалното ръководство на МВР. В сигнала се споменават и предполагаеми връзки между Дечев, българския европрокурор Теодора Георгиева и Янкулов, които според Пеевски трябва да бъдат проверени от Софийската градска прокуратура. Имената на Янкулов и Дечев присъстват и в друг сигнал на Пеевски, свързан с твърдения на Георгиева.

В своята публикация правосъдният министър коментира, че основният проблем остава липсата на законност и на професионална и обществена легитимност на фактическия главен прокурор, а оттам и на цялата съдебна система. Той припомня и решенията на Пленума на Висшия съдебен съвет и на Прокурорската колегия на ВСС по предложението му да бъде избран нов временно изпълняващ функциите главен прокурор вместо Борислав Сарафов.

По думите му, именно този контекст е важен, за да се разбере значението на хората в системата, които започват да говорят открито, въпреки риска за себе си. Янкулов подчертава, че без професионална и обществена подкрепа за тях не може да се очаква реална промяна.