РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Според Андрей Янкулов прокуратурата проверява министри по поръчка на Пеевски

андрей янкулов

Служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви във Фейсбук, че прокуратурата проверява неудобни за ръководството ѝ министри поръчка на лидера на ДПС Делян Пеевски. Повод за реакцията му са последните сигнали, изпратени от Пеевски до прокуратурата.

Пеевски бесен, че Дечев го зове на разпит

Според разпространена информация лидерът на ДСП е подал сигнал срещу служебния вътрешен министър Емил Дечев, в който твърди, че той се намесва в работата на професионалното ръководство на МВР. В сигнала се споменават и предполагаеми връзки между Дечев, българския европрокурор Теодора Георгиева и Янкулов, които според Пеевски трябва да бъдат проверени от Софийската градска прокуратура. Имената на Янкулов и Дечев присъстват и в друг сигнал на Пеевски, свързан с твърдения на Георгиева.

В своята публикация правосъдният министър коментира, че основният проблем остава липсата на законност и на професионална и обществена легитимност на фактическия главен прокурор, а оттам и на цялата съдебна система. Той припомня и решенията на Пленума на Висшия съдебен съвет и на Прокурорската колегия на ВСС по предложението му да бъде избран нов временно изпълняващ функциите главен прокурор вместо Борислав Сарафов.

По думите му, именно този контекст е важен, за да се разбере значението на хората в системата, които започват да говорят открито, въпреки риска за себе си. Янкулов подчертава, че без професионална и обществена подкрепа за тях не може да се очаква реална промяна.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли служебният кабинет да бъде ограничен само до смяната на служители, ангажирани с изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.