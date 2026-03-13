„Възраждане“ недоумява защо опозиционни партии са подкрепили удължителния бюджет

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че за него е необяснимо защо партии, които се определят като опозиция и дори са протестирали заедно с тях срещу управлението на ГЕРБ, ДПС, БСП и „Има такъв народ“, сега подкрепят техния бюджет.

По-рано днес в пленарната зала депутатите приеха на първо четене промените в т.нар. удължителен закон за бюджета.

Според Костадинов това е пореден пример за липса на принципи сред политическите сили, с изключение на „Възраждане“. Той подчерта, че партията му от самото начало е била против бюджета. По думите му те не са одобрили включването на близо 19 млрд. лв. нов държавен дълг, понижаването на прага за ДДС и други според него изкуствено завишени приходи. Костадинов допълни, че бюджетът вече е показал слабостите си, като Министерството на финансите е признало по-голям от планирания дефицит – 3,1 процента.

Той също отбеляза, че от днес САЩ временно няма да налагат санкции за срок от един месец на държави, които купуват руски петрол, и попита защо подобна мярка, която „Възраждане“ предлага от седмици, не е била разгледана, за да се ограничат щетите за бюджета.

На въпрос дали би подкрепил ратификацията за Съвета за мир на Тръмп, Костадинов отговори отрицателно. По думите му партията има принципна позиция и подобно решение трябва да бъде взето от следващото Народно събрание.

Той допълни, че ситуацията е била различна, когато бившият министър-председател Росен Желязков е подписал участието на България в Съвета за мир, тъй като тогава не е имало война в Иран. Според него все още не е ясно дали този съвет изобщо ще започне да функционира. Костадинов отбеляза и че напрежението в Близкия изток се засилва, вместо да намалява, което поставя под въпрос разговорите за мир.